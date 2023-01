Jack Nicholson, l'ultima uscita pubblica con il figlio Ray: alla partita di basket dei Los Angeles Lakers più di un anno fa

Jack Nicholson non esce più di casa. Gli amici dell'attore americano parlano di un rischio concreto di demenza senile. La star, tre volte premio Oscar, ha 85 anni, vive in una villa di Mullholland Drive da più di un anno. L'ultima volta che è stato visto era a una partita di basket dei Los Angeles Lakers nell'ottobre 2021.

Era insieme al figlio Ray Nicholson.

La paura degli amici è che possa morire in totale solitudine, come successe a Marlon Brando. «Marlon Brando è morto da recluso dopo aver condotto una vita piena e colorata, ed è a lui che gli amici di Jack lo stanno paragonando», ha detto un amico dell'attore a RadarOnlLine. «Gli fanno visita i figli, ma sono il suo unico legame con il mondo. È come se non volesse più affrontare la realtà e questo è molto triste», ha aggiunto.

La parola ricorre spesso: demenza. Jack Nicholson potrebbe soffrire di questa patologia che lo renderebbe fragile e non autonomo. «Jack ed io siamo amici da anni e lui non esce più di casa... Penso che suo figlio e sua figlia si stiano prendendo cura di lui», aveva già rivelato a RadarOnLine un amico nel 2021. «La comunità di Mulholland Drive è piuttosto unita e sono tutti preoccupati per lui. Fisicamente sta bene, ma la sua mente è andata. È davvero triste vedere un attore così talentuoso, come Jack, uscire di scena in questo modo», aveva riferito.

Su Sky cinema, domenica 15 gennaio, alle ore 15.20 è in programmazione uno dei tanti film con Nicholson: "The Departed - Il bene e il male", un thriller del 2006 di martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon e appunto Jack Nicholson.

Demenza senile

Il termine demenza indica una sindrome – cioè un insieme di segni e sintomi – in cui almeno una capacità mentale (come la memoria, l’orientamento spazio-temporale, il giudizio critico, la capacità di astrazione, ecc.) viene compromessa con effetti sulle attività quotidiane.Come si legge sul sito dell'Istituto superiore di sanità: ai sintomi cognitivi si accompagnano anche sintomi comportamentali quali deliri, allucinazioni, depressione, apatia, agitazione, aggressività, vagabondaggio, affaccendamento, ecc. che nel tempo diventano prevalenti rispetto a quelli cognitivi. Le demenze sono solitamente progressive, da una fase iniziale si assiste ad un progressivo peggioramento, in un arco molto variabile di tempo (da pochi mesi a molti anni). La demenza è anche fra le prime cause di disabilità e perdita di autonomia fra le persone anziane. Sebbene molte delle malattie che causano demenza si manifestino con più frequenza al di sopra di 65 anni, e in misura ancora maggiore al di sopra degli 80 anni, queste malattie non rappresentano una fase del normale processo di invecchiamento.