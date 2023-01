Michael Levi, morto l'attore della serie “I Ryan": era il focoso reporter Jack Fenelli e aveva 90 anni

Mondo della televisione a lutto per la scomparsa dell’attore Michael Levin che ha interpretato il focoso reporter Jack Fenelli in tutti gli oltre 13 anni della soap opera Ryan’s Hope. Aveva 90 anni ed è scomparso il 6 gennaio per cause naturali al Northern Westchester Hospital di Mount Kisco, New York, ha detto suo figlio Jason Levin a The Hollywood Reporter .

La carriera

Levin è apparso anche a Broadway nel 1965 in The Royal Hunt of the Sun al fianco di David Carradine e in tre spettacoli del 1970: Camino Real di Tennessee Williams (con Al Pacino ), Operation Sidewinder di Sam Shepard (con Garrett Morris ) e The Good di Bertolt Brecht Donna di Setzuan (con Colleen Dewhurst).

Il ruolo in Ryan's Hope

Ryan's Hope , andato in onda dal luglio 1975 al gennaio 1989, vedeva Helen Gallagher e Bernard Barrow nei panni della moglie e del marito Johnny e Maeve Ryan, che gestiscono una taverna di New York City chiamata Ryan's dall'altra parte della strada rispetto a un ospedale. Secondo Imdb, Levin è apparso in 1.074 episodi della soap, tra cui il primo e l'ultimo. Solo Gallagher, Barrow e Nancy Addison (nei panni di Jillian Coleridge) erano presenti più spesso. Lui e Kate Mulgrew (nei panni della figlia di Johnny e Maeve, Mary, una giornalista televisiva) hanno creato una delle coppie più amate della TV diurna.



I lavoro tra cinema e teatro

Levin è stato nominato per un Daytime Emmy come attore eccezionale in una serie drammatica diurna per tre anni consecutivi, dal 1978 al 1980. E in una lista dei 50 più grandi attori di soap opera di tutti i tempi compilata nel 2010 dal sito Web We Love Soaps, Levin è arrivato al numero 24. Nato a Minneapolis l'8 dicembre 1932, Levin ha prestato servizio con la Marina degli Stati Uniti per due anni, ha frequentato l'Università del Minnesota, ha preso lezioni di recitazione con Jack Nicholson e Robert Blake in California e ha perfezionato la sua arte al Guthrie Theatre di Minneapolis, iniziando lì quando è stato inaugurato nel 1962. (Era orgoglioso di aver recitato lì con Hume Cronyn e Jessica Tandy, ha detto suo figlio.)

Dopo essersi trasferito a New York, Levin ha recitato in molti spettacoli per il Repertory Theatre del Lincoln Center sotto la direzione di Jules Irving e per l'American Shakespeare Theatre di Stratford, nel Connecticut. Ha detto che uno spot che ha fatto nel ruolo di portavoce italiano di Alitalia Airlines lo ha portato ad essere assunto come reporter italoamericano Jack in Ryan's Hope. Nel 1976, Jack e Mary si sono sposati in una cerimonia filmata nella chiesa di St. Benedict the Moor nel West Side di Manhattan.

Tuttavia, dopo che Mulgrew annunciò che avrebbe lasciato la soap, Mary fu cancellata nel 1979, morendo tra le braccia di Jack dopo un incidente d'auto organizzato da mafiosi. Più tardi, quando Jack si stava innamorando di un'altra donna ma lottava con il suo dolore per la morte di Mary, Mulgrew tornò come fantasma per un arco narrativo emozionante nel 1983 per aiutare Jack ad andare avanti con la sua vita. Levin ha anche lavorato ad altre due soap opera diurne, come John Eldridge in As the World Turns della Cbs e come Dr. Tim Gould in All My Children della Abc .



È apparso anche negli episodi in prima serata di Nypd, The Equalizer, Law & Order e New York News . Negli ultimi anni si è divertito a lavorare il legno. I sopravvissuti includono sua moglie, Elizabeth, i figli Jason e Aaron e i nipoti Veronica e Nico. «In questa professione, non hai molto controllo sulla tua vita», ha detto nel 1978.

«È una cosa sciocca da dire, ma se dovessi rifare tutto da capo e potessi cambiare qualsiasi cosa Volevo cambiare, avrei scelto una professione in cui avrei potuto avere un po' più di controllo. Forse sarei un architetto o qualcosa del genere».