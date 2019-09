Sempre in testa, al box office, l'horror "It - capitolo 2" che ha raggiunto quota 8.037.318. Ma lo segue il campione della stagione: "Il Re Leone", che ha totalizzato finora la cifra record di 35.295.624. Terzo posto per la commedia italiana "Tutta un'altra vita" con Enrico Brignano (535.273), quarto per il cartoon "Angry Birds 2" (436.983). In quinta posizione troviamo "Mio fratello rincorre i dinosauri", deliziosa commedia di sentimenti, presentata alle Giornate degli Autori di Venezia, che è un po' il fenomeno di questo inizio di stagione: ha incassato 1.264.555. In sesta c'è un altro film di Venezia: "Martin Eden" (Coppa Volpi al protagonista Luca Marinelli) con 1.035.503. La top ten prosegue con "Attacco al potere 3" (2.266.522), la commedia "E poi c'è Katherine" (102.156), "Strange but true" (60.624), "Grandi bugie tra amici" (59.169). Ultimo aggiornamento: 09:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA