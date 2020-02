Aldo Giovanni & Giacomo travolgono il botteghino con la loro ultima commedia, "Odio l'estate" che nel primo week end incassa 3.080.987. E continua ad andare forte, sceso al nono posto della top ten ma con con un totale di 9.216.420, il film "Me contro te - la vendetta del signor S" interpretato dai giovanissimi youtuber luiì e Sofì. Secondo posto in classifica per "Dolittle" (2.016.854), terzo per il kolossal di guerra "1917" (4.354.862), quarto per "Figli" (2.580.587) seguito da "Jojo Rabbit" (2.941.187) e "Il diritto di opporsi" (548.856). Dopo "Me contro te" la top ten registra l'oottimo risultato di "Piccole donne" (5.472.335), l'ascesa di "Judy" (312.734), "Underwater" (249.313). © RIPRODUZIONE RISERVATA