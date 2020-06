La Hollywood Foreign Press Association ha deciso di rinviare la cerimonia dei Golden Globes del 2021 per le preoccupazioni legate alla pandemia.

La cerimonia si svolgerà il 28 febbraio invece che a gennaio come inizialmente previsto. Tina Fey e Amy Poehler restano i conduttori della trasmissione che andrà in onda sulla Nbc © RIPRODUZIONE RISERVATA