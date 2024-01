Joker, Dune e Il gladiatore: ecco i film (e i sequel) più attesi del 2024

Quello che si è appena concluso è stato un buon anno per il cinema e soprattutto per le sale cinematografiche. Basti pensare che in quelle italiane è ancora possibile trovare il film dei record di Paola Cortellesi, “C'è ancora domani”, nonostante sia uscito più di due mesi fa e negli anni dello streaming è sempre più raro che un film resista in sala così a lungo. Nel 2023 di film dei record si è parlato tanto e in più occasioni, è infatti stato l'anno del Barbenheimer, lo scontro reso virale dai social tra “Barbie” di Greta Gerwig e “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che ha fruttato più di un miliardo di dollari. Ma è anche stato l'anno caratterizzato dallo sciopero di sceneggiatori e attori hollywoodiani. Proprio a causa di quei mesi di stallo, in cui i protagonisti dei film si rifiutavano di recitare in nuove opere e di pubblicizzare quelle già realizzate, molte delle uscite più attese sono state rimandate.

Ecco quindi che il 2024 si preannuncia ricco di titoli appetibili. Si parte in quarta con il Leone d'oro della Mostra del Cinema di Venezia del 2023: “Povere Creature!” è il Frankenstein al femminile del regista greco Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, al cinema dal 24 gennaio.

A febbraio è invece finalmente il turno di “Dune – Parte due”, secondo adattamento del libro cult di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet e Zendaya. Insieme a loro questa volta ci saranno Florence Pugh e Austin Butler, in una delle prime apparizioni sullo schermo dopo il successo di “Elvis” e la nomination agli Oscar.

Zendaya è anche la protagonista di “Challengers”, film di Luca Guadagnino che doveva essere presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia del 2023, ma che sempre a causa dello sciopero è stato ritirato.

Arriverà nei cinema ad aprile e racconta la storia di Tashi Duncan, una promessa del tennis che seduce due amici, Art e Patrick, interpretati da Mike Faist e Josh O'Connor.

Tra i titoli più attesi quest'anno c'è sicuramente anche “Joker: Folie à Deux”, il seguito del film con cui nel 2019 Todd Phillips conquistò pubblico e critica. Nel cast torna ovviamente il protagonista Joaquin Phoenix, affiancato però da Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. La presenza della cantante è giustificata non solo dal fatto che ormai ha dimostrato di essere un'attrice capace, ma anche dal genere del sequel, che inaspettatamente sarà un musical.

A proposito di seguiti, il 2024 è anche l'anno di uscita de “Il gladiatore 2”, che arriverà al cinema a novembre. Il regista Ridley Scott torna infatti nell'antica Roma dopo più di vent'anni, accompagnato ancora una volta da Russel Crowe. Nel cast è presente anche Paul Mescal, il giovane attore irlandese che, a partire dal suo ruolo nella serie tv del 2020 “Normal People”, sta costruendo una carriera brillante, lavorando a molti film indipendenti di qualità, tra cui “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal”, “Estranei” di Andrew Haigh e “Aftersun” di Charlotte Wells, che gli è valso la prima candidatura agli Oscar. Quella de “Il gladiatore 2” è la prima grande produzione a cui prende parte.

C'è attesa anche per il nuovo film Pixar, un altro seguito: “Inside out 2”. Andrà in sala a giugno e vedrà la protagonista Riley alle prese con l'adolescenza e, soprattutto, con nuove emozioni.

Infine, oltre ai sequel, arriva anche un prequel. Si tratta di “Furiosa” di George Miller, film che racconta la vita dell'eroina omonima, interpretata da Charlize Theron nel 2015 in “Mad Max – Fury Road”, e a cui stavolta presta il volto Anya Taylor-Joy. Uscirà al cinema a maggio e quindi potrebbe addirittura essere presentato in anteprima al Festival di Cannes.