Emmy Awards, i look non convincono: l'unica regina è Anya Taylor-Joy (quella degli scacchi)

Lunedì 20 Settembre 2021, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 15:11

di Costanza Ignazzi

Red carpet un po' sottotono agli Emmy Awards: per essere i primi in presenza ai tempi della pandemia ci aspettavamo qualcosa in più. Poco spettacolo e una sola regina; non quella di The Crown, ma quella degli scacchi: Anya Taylor-Joy elegantissima in Dior Haute Couture con schiena nuda e strascico giallo limone. Una diva d'altri tempi, il che non si può dire di un po' tutti gli altri partecipanti: Catherine Zeta Jones sembra invitata a un matrimonio, Kaley Cuoco anche lei in giallo (ma versione evidenziatore).

Il premio del "non abbiamo capito il look" va però a Emma Corrin, fasciata in un abito Miu Miu beige con cuffietta abbinata e lunghi guanti in pendant. Più che Lady Diana in "The Crown" sembrava appena uscita dal "Racconto dell'Ancella" (non fosse per la manucure un po' inquientante, non abbastanza sobria per Gilead).

Non convince nemmeno Gillian Anderson, la Margaret Thatcher del piccolo schermo, con top corto e frange: Gillian, il mood selvaggio West era l'altro giorno, al Met. E anche Mandy Moore, star di "This is us", sbaglia un po' con i volumi dell'abito rosso firmato Carolina Herrera: troppe balze, troppe ruches, troppo tutto. Spettacolare quanto basta invece Billy Porter che ha sfoggiato un completo Ashi con maniche oversize, e soprattutto una parure di gioielli composta da collana, anelli e orecchini e da un milione di dollari.