Tutto Fellini su RaiMovie il 20 gennaio da “Prova d'orchestra” a “Nine”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 20 gennaio, giorno del centenario della nascita, Rai Movie ricorda, il grande maestro del Cinema italiano, con una programmazione straordinaria. Alle 8.50 sarà proposta la versione restaurata di Prova d’orchestra, un film prodotto dalla Rai, perfetta allegoria della società contemporanea. Alle 19.20, Che strano chiamarsi Federico, un ritratto intimo e appassionato del regista Ettore Scola in onore dell’amico e Maestro, dai tempi del Marc’Aurelio ai giorni di lavoro condivisi a Cinecittà.In prima serata, alle 21.05, dopo diciannove anni di assenza, torna in tv e in versione restaurata il Casanova di Federico Fellini, film controverso e amatissimo che racconta l’ascesa e la decadenza del seduttore veneziano in un affresco sfaccettato dell’universo donna. Arricchito dalla celebre interpretazione di Donald Sutherland e ispirato a «Storia della mia vita» di Giacomo Casanova, il film ottenne numerosi premi. I costumi sontuosi e immaginifici di Danilo Donati furono premiati con l’Oscar nel 1977.Alle 23.45, Nine diretto da Rob Marshall e ispirato all’omonimo musical di Broadway, a sua volta basato sul film 8 e 1/2 di Federico Fellini, con un cast stellare che vede il personaggio di Mastroianni interpretato da Daniel Day Lewis accanto a Nicole Kidman, Marion Cotillard, Kate Hudson, Penelope Cruz, Judy Dench e Sophia Loren. Chiude la giornata, all’ 1.50, I clowns, premiatissimo film in cui Fellini immagina una ricognizione della propria infanzia attraverso l’affascinato rapporto con il mondo del circo.