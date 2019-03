Un cartoon in testa al box office: "Dragon Ball Super: Broly" domina la top ten dell'ultimo week end con 1.670.284, seguito da "Green Book": il film vincitore di tre Oscar ha raggiunto la quota record di 7.311.311. Al terzo posto si piazza la commedia con Marco Giallini e Valerio Mastandrea "Domani è un altro giorno" (706.326), quindi l'horror "Ancora auguri per la tua morte" (554.335) e "Dieci giorni senza mamma", la deliziosa commedia per famiglie con Fabio De Luigi ormai a quota 6.669.122. Sesto posto per un'altra commedia italiana, "Croce e delizia" (531.121), seguita da "The Legomovie" (1.360.984), "Il Corriere - The Mule" (5.966.907), "C'era una volta il principe azzurro" (311.264) e "Un uomo tranquillo" (1.245.322). © RIPRODUZIONE RISERVATA