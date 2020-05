Cinema, Taika Waititi "papà" di Jojo Rabbit firmerà la regia del nuovo Star Wars

Con lui, a scrivere la sceneggiatura, anche Krysty Wilson-Cairns (suo l'acclamato film "1917").



Inoltre, la sceneggiatrice Leslye Headland sta attualmente sviluppando una nuova serie di Star Wars per Disney+. Headland sarà la sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie in fase di sviluppo, che andrà ad aggiungersi a un catalogo sempre più ricco di storie dedicate a Star Wars della piattaforma streaming di Disney, che includerà la seconda stagione di The Mandalorian, ora in fase di post produzione e altre due serie: una basata su Cassian Andor e ambientata prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, e una che segue le avventure di Obi-Wan Kenobi tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza.

La data di uscita del progetto di Taika Waititi non è ancora stata annunciata.