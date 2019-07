007, da metà agosto si gira il nuovo James Bond tra i Sassi di Matera

Cominceranno nella seconda metà di agosto e dureranno circa un mese le riprese a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) del nuovo episodio della saga di 007 James Bond, interpretato da Daniel Craig che si muoverà tra i rioni Sassi e il Parco delle Chiese rupestri, Patrimonio mondiale Unesco dal 1993. La produzione, nel corso dell'estate, si sposterà per alcuni giorni anche a Gravina in Puglia (Bari), e sulla costa lucana tirrenica di Maratea (Potenza): l'uscita mondiale è prevista per il mese di aprile 2020. In totale le persone che arriveranno nella Città dei Sassi per le riprese saranno circa 400. E nei prossimi giorni cominceranno i casting per reclutare tra le 800 e le 900 comparse. Durante l'incontro con i giornalisti - a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco, Raffaello De Ruggieri, il direttore della Lucana film commission, Paride Leporace, e rappresentanti della produzione - è stato evidenziato che le riprese del nuovo 007 avranno una ricaduta sull'economia della Basilicata di un punto percentuale del Pil. La produzione e gli amministratori hanno garantito che durante le settimane di registrazione «sarà rispettato l'habitat naturale dei Sassi e del Parco delle Chiese rupestri».

