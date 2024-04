Servizi segreti, l’Intelligence italiana cerca nuovi 007: bando in scadenza, ​requisiti e come fare domanda

L’Intelligence italiana avvia una nuova ricerca di specifiche professionalità. Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, fa sapere l'Intelligence, seleziona costantemente le migliori risorse da porre a servizio del Paese, per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale. Il bando è in scadenza il 31 maggio.

