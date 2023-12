Pierce Brosnan multato, l'ex 007 ha violato i confini del Parco di Yellowstone

Venerdì 29 Dicembre 2023, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 12:14

L'ex James Bond Pierce Brosnan è stato multato per essersi avventurato in una zona vietata nel Parco di Yellowstone negli Stati Uniti. L'attore è stato sanzionato per aver camminato in un'area di sorgenti termali, violando le regole del parco nazionale noto per i suoi geyser. I visitatori sono tenuti a rimanere sui sentieri per evitare pericoli legati alle acque calde e acide sottostanti. Yellowstone, uno dei parchi più visitati negli Stati Uniti, ha recentemente visto ritrovamenti inquietanti nelle sorgenti termali, tra cui resti umani. L’anno scorso, infatti, i ranger del parco hanno trovato un pezzo di piede umano in una delle sorgenti calde, dove le temperature possono raggiungere circa 60 gradi Celsius. Nel 2016, un giovane è morto dopo essere caduto in una di queste sorgenti.