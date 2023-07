Al cinema ecco "Amore Postanatomico" il nuovo film di Vincenzo Caiazzo: quando esce in sala e dove vederlo

Dopo la partecipazione al Giffoni Film Festival, esce in sala, il 24, 25 e il 26 luglio, per l'iniziativa " Cinema Revolution 2023", “Amore Postatomico”, film diretto da Vincenzo Caiazzo con Virginia Apicella, Yoon C Yoice, Ludovico Girardello, Titti Nuzzolese, Davide Marotta, Sabrina Corti, Carlo Di Maro. Il film è prodotto e distribuito dalla EWC 2001 S.r.l.

La trama

Amore Postatomico, racconta la vicenda di una ragazza, Titti, coinvolta nel turbine di un’aspra gogna mediatica a causa di un video hot finito in rete.

Al contempo la protagonista disegna la storia di Mileva, un personaggio fantastico che vive in un fumetto dal titolo "Amore Postatomico", collocandola in un contesto futuristico, in cui la natura e i suoi frutti hanno lasciato spazio a macerie e aridità.

I temi

Questo film, la cui regia è firmata da Vincenzo Caiazzo, porta in dote temi importanti che riguardano tutti, ma più da vicino proprio le nuove generazioni: temi come il cyberbullismo e il revenge porn, oltre a farsi portavoce della salvaguardia del pianeta e della protezione delle api.

Tra finzione e realtà, tra presente e immaginario, le vicende della giovane Titti si mescolano a quelle di Mileva, l’eroina del fumetto che sta disegnando. Persone e personaggi si muovono nelle giornate e animano le tavole di Amore Postatomico cercando di arginare da una parte l’aridità dei sentimenti dall’altra e la sterilità di una terra che non dà più frutti. Su entrambi i piani si combattono guerre contro il controllo, la sopraffazione, la logica del più forte alla ricerca di una giustizia che spesso tarda ad arrivare, ma che quando lo fa è pronta a rimettere tutto in discussione.

LE SALE:

Milano (Centrale), Torino(F.lli Marx) Firenze (Il Portico), Bologna (Rialto), Roma (Adriano), Napoli(Magic Vision e Metropolitan), Bari(Ciaky), Palermo(Rouge et noir)