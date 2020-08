© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Andare oltre la verità: il cinema è finto ma se bene fatto sembra vero. E spetta poi alla sensibilità di ciascuno che esce dalla sala completarlo. E io realizzo solo quello che mi piacerebbe guardare da spettatore». È il consiglio che il regista e attore Sergio Castellitto rivolge ai filmmaker di domani, concluduendo le Masterclass dell’edizione numero 50 del Giffoni Film Festival. Castellitto, che ha incontrato i ragazzi dopo la visione del film Fortunata, in cui ha diretto Jasmine Trinca e Stefano Accorsi, ringrazia il Festival per l’incontro: «Per un artista - ha detto - parlare di sé e del proprio lavoro è prezioso. Mi permette di storicizzare la mia vita, vederla a due metri di distanza e, mentre ve la racconto, anch’io rileggo un aneddoto e cresco grazie alle vostre domande».Il regista, attualmente sul set blindatissimo di Natale in casa Cupiello (su Rai Uno in autunno), non ha potuto anticipare nulla sul progetto se non che è in corso, ma si è soffermato su Il cattivo poeta che lo vede nei panni di Gabriele D’Annunzio e arriverà in sala il 5 novembre: «In un’epoca in cui crediamo di essere moderni e a stento siamo contemporanei, leggere i classici è doveroso. Questi miti sono di un’attualità impressionante. Cosa c’è di più utile della poesia? Durante il periodo di chiusura totale - che mi rifiuto di chiamare lockdown - a chi mi chiedeva consigli su attività da fare consigliavo di leggere una poesia al giorno. Ungaretti, Pascoli, Saba… insomma tutti quelli che a scuola non sopportavate, riscopriteli. Perché nella poesia - come nel cinema - c’è il naufragio».