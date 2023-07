Venerdì 21 Luglio 2023, 17:49

Barbie sbarca al cinema, e pure nei nostri guardaroba. Si parla di Barbiecore da un bel po', ma con l'hype creato dall'uscita del film (miglior apertura al box office del 2023 in Italia con oltre due milioni nel primo giorno di programmazione ndr) non sono inusuali le code total pink davanti ai multisala con influencer e non abbigliate nel rosa schocking tipico della bambola più famosa.

Tutti i look di Margot Robbie

Ma il trend è stato protagonista anche nei mesi che hanno preceduto l’uscita dell’atteso film, dai look di Margot Robbie sul red carpet ai trend fashion e beauty diventati virali sui social: anche perché l'attrice ha sfoggiato solo outfit che strizzavanno l'occhio alla Barbie che tutti conosciamo, con una campagna di marketing di dimesioni mai viste. Intanto nell’ultima settimana, quella della première del film, su STILEO, il più grande aggregatore fashion in Italia con più di 1,9 milioni di articoli provenienti da oltre 8.000 marchi e 7 milioni di visite mensili, le ricerche del termine “Barbie” sono cresciute del +955 % e tutti i prodotti di moda con tag “Barbie” hanno avuto una crescita nei click del 450 %.

Per gli amanti delle sfide ( e dei travestimenti) più iconici Vestiaire Collective, la piattaforma leader a livello mondiale per la rivendita di moda di lusso, con un catalogo di oltre 5 milioni di articoli, ha dato la possibilità a tutti i fan di Barbie di ricreare i look sfoggiati dalla star Margot Robbie nel film più atteso del 2023. «Su Vestiaire Collective, l'uso della parola chiave 'Barbiè - si legge in una nota della piattaforma- ha registrato un aumento significativo (+83%) dall'inizio di luglio 2023, con ricerche giornaliere quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2022».

Abiti e accessori

Tubini rosa, ma anche maxidress (l'estate inoltrata si presta) magari abbelliti con brillantini e varie paillettes. Per qualcuno sarà un po' trash ma il rosa acceso non è mai stato così alla moda e le fan del genere hanno finalmente una buona scusa per sfoggiarlo. Per un tocco soft ma sempre attuale (visti i tempi che corrono), una borsa o un accessorio rosa può essere un buon espediente: illumina un outfit in tonalità neutre come il beige o il nero, ma si può anche abbinare a colori più audaci, ad esempio l'arancio - infatti, il contrasto dei due colori vitaminici è un vero e proprio trend dell’estate 2023.

Le scarpe

Le sneakers non sono più solo scarpe sportive, ma fanno ormai parte a pieno titolo di ogni fashion trend. Anche ai piedi possiamo sperimentare con le tonalità di rosa: qualche dettaglio colorato, oppure avere elementi più audaci, magari con le tonalità fucsia più accese. Non ci sono limiti, quindi approfittatene, giocate e sperimentate. Come abbinarle? T-shirt bianca e pantalone semplice come i jeans, ma anche - perché no - un abito floreale.

La haute couture

Da Emilio Pucci a Jeromy Scott (Moschino), da Prada a Chanel, a Schiaparelli haute couture. È Barbie mania dopo l'uscita del film diretto da Greta Gerwing, dedicato alla celebre fashion doll di Mattel, interpreta sul grande schermo da Margot Robbie e Ryan Gosling. È stato a Las Vegas, nell'aprile 2023, che Margot Robbie ha lanciato lo stile Barbiecore, uno stile che ha continuato a conquistare le prime pagine dei giornali per tutta la durata del press tour e a tutte le anteprime del film. Prada è stata protagonista indiscussa, con un tre pezzi in percalle a quadretti rosa, di cui fanno parte un top bustier bralette con dettagli in nastro nero e una minigonna rosa abbinata. L'aggiunta di un paio di tacchi di Christian Louboutin, una cavigliera Chanel e una borsa rosa di Prada hanno completato il look.

Le première

Alla première di Los Angeles, Margot Robbie ha messo da parte il rosa in favore di uno scenografico abito Schiaparelli haute couture senza spalline di Daniel Roseberry. L'abito a sirena, ispirato alla Barbie degli anni '60 'Solo in the Spotlight', era corredato da un orlo fluente e da una rosa rossa. In occasione di una conferenza stampa a Seoul, poi, Robbie ha indossato uno scintillante completo firmato Moschino. La collezione primavera-estate 2015 di Moschino firmata da Jeremy Scott, in anteprima di qualche anno sul film, era stata un vero e proprio omaggio a Barbie e al suo mondo, con modelle biondo platino che sfilavano in pattini a rotelle e flip phone alla man, indossando abiti tempestati di cristalli Swarovski completati da cinture a catena. L'ensemble di Robbie ha ripreso lo stile anni '60 di ' Barbie Sparkling Pink', accompagnandolo con un cappellino stile toque, una borsetta a forma di cuore, tacchi di Manolo Blahnik e gioielli di Tiffany & Co.