Giffoni Film Festival 2022, a sorpresa arriva anche Tananai: tutti gli ospiti della giornata

Senza il Giffoni Film Festival non è estate. Eccola quindi puntuale, con delle temperature però battono ogni record, la nuova edizione della kermesse cinematografica dedicata ai più giovani. Ha aperto i battenti il 21 Luglio la 52esima edizione del Festival con una versione dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio. A chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta.

Moltissime le star che stanno cavalcando il tappeto blu della manifestazione: attori e attrici ma non mancheranno certo cantanti e influencer. E a condurre nella cornice dell'arena campana della Giffoni Valle Piana (Salerno) le serate in programma dal 21 al 30 luglio sono Giulia Salemi, influencer da 1,8 milioni di follower, e La Iena Nicolò De Devitiis.

E se non è estate senza Giffoni, non è Giffoni senza sorprese. Ed eccolo sul sito della kermesse che spunta il nome dell'ospite "segreto". Il milanese Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, sarà protagonista di un fuori programma: si esibirà sul palco del Giffoni Music Concept, stasera 23 luglio. Sì proprio lui che è in vetta alle classifiche insieme a Fedez e Mara sattei del tormentone estivo La dolce vita, presentato al concerto di beneficenza LoveMi.

L’esibizione live si terrà, come tutte le altre, in Piazza Lumière (ingresso libero fino a esaurimento posti). Tananai è tra i cantanti più influenti del momento con più di 2,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e una media di 400mila stream su tutte le piattaforme. Raggiunge la cima delle classifiche con i successi Sesso occasionale e Baby Goddamn che proprio questa settimana ha guadagnato la certificazione di disco di platino, raggiungendo stabilmente la Top 5 di Spotify con più di 23 milioni di stream. Il primo luglio ha pubblicato il suo ultimo singolo Pasta.

Stasera tutto è pronto anche per Fasma e Giorgio Moretti per uno show che avrà inizio alle 22 (pronti a far ballare i presenti, in una serata che alternerà pop ed indie nella cornice del Festival. Fasma, classe 1996, è tra i fondatori della crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il manager Lorenzo Zefferi con i quali produce il primo grande successo di pubblico Marilyn M., certificato disco d’oro con oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e 24,5 milioni di stream su Spotify). Partecipa a Sanremo nel 2020 nella sezione Nuove Proposte con il brano Per sentirmi vivo, doppio disco di platino, a cui seguirà l’anno successivo la partecipazione nella sezione Campioni con Parlami, disco di platino. Giorgio Moretti, venticinquenne, ha esordito con i singoli Serio?! e Radical Love che hanno anticipato il primo album dell’artista, Quasi mai, pubblicato l’anno scorso. Moretti arriva a Giffoni reduce dall’uscita del suo ultimo singolo, Ho paura, e dal concerto di Piazza del Popolo a Orvieto che lo ha visto accanto ad artisti come Rkomi e Mavie.

Ecco gli ospiti di oggi

Ecco quali sono i nomi dei big che saliranno oggi sul palco del Giffoni Film Festival 2022. Sala Truffaut: Micaela Ramazzotti (ore 17), Maria Chiara Giannetta (ore 18), Swamy Rotolo. Sala Alberto Sordi: Valentina Romani; Sala Blu: Luigi Di Maio (ore 14.50)