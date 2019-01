Alla Casa del Cinema di Roma omaggio a Wim Wenders

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire dal 5 febbraio sino al 14 aprile, Casa del Cinema e VIGGO dedicano un omaggio a Wim Wenders in un lungo percorso che si articolerà tra cortometraggi, documentari e film portando sul grande schermo versioni opere per anni non più visibili come Same Player Shots Again (1967), il primo film realizzato per la Hochschule für Film und Fernsehen di Monaco, e Reverse Angle (1982) girato a New York in una pausa di riflessione tra Nick’s Film – Lightning Over Water (1979/1980) e Lo stato delle cose (1980). Tutte nelle versioni recentemente restaurate dalla Wim Wenders Stiftung sotto l’attenta supervisione di Wim e Donata Wenders.Non una completa retrospettiva - a venire - ma un corposo omaggio al regista che grazie alla bellezza delle immagini e alle sue storie ha davvero saputo coniugare il movimento meccanico della pellicola con il viaggio nello spazio geografico, tra paesaggi e tempi, in un moto dell’anima che trasforma e riporta a casa: un non luogo ove ritrovare la propria storia, la propria identità.Un biglietto omaggio per un emozionante viaggio in compagnia di Alice, Bruno, Robert, Jonathan, Tom, Travis, e tanti altri ancora, che dalle campagne della ex Germania ovest ci porterà ad Amburgo, New York, Sintra, Hollywood, Los Angeles, Berlino e poi Tokio, Lisbona, Cuba e altri luoghi ancora. Fino alla fine di un mondo che non avrà mai fine.Ad accompagnare lo spettatore in questo moto dell’anima sarà lo stesso Wenders che attraverso alcune video presentazioni introdurrà la visione di alcune delle sue opere.PROGRAMMA5 febbraio | 14 aprile 2019MARTEDÌ 5 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica sabato 9 febbraio ore 18.00Introduzione video di Wim WendersSAME PLAYER SHOOTS AGAIN (Lo stesso giocatore spara di nuovo t.l.)Germania, 1967, 12’, cortometraggioPRIMA DEL CALCIO DI RIGORE (Die Angst des Tormanns beim Elfmeter)Germania, Austria, 1972, 101',v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica domenica 10 febbraio ore 16.00Introduzione video di Wim WendersLA LETTERA SCARLATTA (Der scharlachrote Buchstabe)Germania, Spagna, 1973 , 90',v.o.sott.it.MARTEDÌ 12 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica sabato 16 febbraio ore 18.00Introduzione video di Wim WendersALICE NELLE CITTA' (Alice in den Stadten)Germania, 1973, 110’,v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica domenica 17 febbraio ore 16.00Introduzione video di Wim WendersFALSO MOVIMENTO (Falsche Bewegung)Germania, 1974, 102’,v.o.sott.it.MARTEDÌ 19 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica sabato 23 febbraio ore 18.00Introduzione video di Wim WendersNEL CORSO DEL TEMPO (Im Lauf der Zeit)Germania, 1975, 176’,v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica domenica 24 febbraio ore 16.00Introduzione video di Wim WendersL'AMICO AMERICANO (Der Amerikanische Freund)Germania, Francia, 1977, 126',v.o.sott.it.MARTEDÌ 26 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica sabato 2 marzo ore 18.00ONE WHO SET FORTH: WIM WENDERS' EARLY YEARS(Von einem der auszog - Wim Wenders' frühe Jahre) di Marcel WhenGermania, 2007, 95’, documentario,v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO ore 17.00 │ replica domenica 3 marzo ore 16.00Introduzione video di Wim WendersAUS DER FAMILIE DER PANZERECHSEN (Dalla famiglia degli idrosauri t.l.)DIE INSEL (L'isola t.l.).DALLA SERIE TV EIN HAUS FÜR UNS (Una casa per noi t.l.) puntate 9 & 10, 50’,v.o.sott.it.MARTEDÌ 5 MARZO ore 17.00 │ replica sabato 9 marzo ore 18.00Introduzione video di Wim WendersLAMPI SULL'ACQUA – NICK’S MOVIE (Lightning over Water- Nick's Movie)Usa, Germania, 1980, 91’, documentario,v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 6 MARZO ore 17.00 │ replica domenica 10 marzo ore 16.00Introduzione video di Wim WendersCHAMBRE 666 (Camera 666 t.l.), Francia, Germania, 1982, 45’, documentarioREVERSE ANGLE, Germania, 1982, 17’, documentarioMARTEDÌ 12 MARZO ore 17.00 │ replica sabato 16 marzo ore 18.00Introduzione video di Wim WendersLO STATO DELLE COSE, (Der Stand der Dinge)Germania, Portogallo, USA, 1982, 125',v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 13 MARZO ore 17.00 │ replica domenica 17 marzo ore 16.00Introduzione video di Wim WendersPARIS, TEXAS (Paris, Texas)Germania, Francia, Gran Bretagna, 1984, 147', v.o.sott.it.MARTEDÌ 19 MARZO ore 17.00 │ replica sabato 23 marzo ore 18.00TOKYO-GA (Tokio-Ga), Germania, USA, 1985, 92’, documentario,v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 20 MARZO ore 17.00 │ replica domenica 24 marzo ore 16.00IL CIELO SOPRA BERLINO (Der Himmel über Berlin)Germania, Francia, 1987, 128,v.o.sott.it.MARTEDÌ 26 MARZO ore 17.00 │ replica sabato 30 marzo ore 18.00APPUNTI DI VIAGGIO SU MODA E CITTÀ (aufzeichnungen zu kleidern und städten)germania, francia, 1989, 79', documentario,v.o.sott.it.MARTEDÌ 2 APRILE ore 17.00 │ replica sabato 6 aprile ore 18.00COSÌ LONTANO COSÌ VICINO (in weiter ferne, so nah!)Germania, 1993, 144’, v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 3 APRILE ore 17.00 │ replica domenica 7 aprile ore 16.00Introduzione video di Wim WendersLISBON STORY (Lisbon Story)Germania, Portogallo, 1995, 105’,v.o.sott.it.MARTEDÌ 9 APRILE ore 17.00 │ replica sabato 13 aprile ore 18.00I FRATELLI SKLADANOWSKY (Die Gebrüder Skladanowsky)Germania, 1995, 79', documentario,v.o.sott.it.MERCOLEDÌ 10 APRILE ore 17.00 │ replica domenica 14 aprile ore 16.00TEN MINUTES OLDER - THE TRUMPET (ep. TWELVE MILES TO TRONA), 10’BUENA VISTA SOCIAL CLUB (Buona Vista Social Club)Germania, USA, Gran Bretagna, Cuba, 1999, 101', documentario,v.o.sott.it.