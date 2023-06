Addio a Treat Williams: l'attore morto a 71 anni in un incidente di moto

L’attore Treat Williams è morto a 71 anni in America, nel Vermont, in un incidente di moto dopo che un’auto gli aveva tagliato la strada. Nella sua lunga carriera, cominciata mezzo secolo fa, aveva collezionato una settantina di film tra cui la versione cinematografica del musical Hair, C’era una volta in America di Sergio Leone, Allarme a Hollywood di Steven Spielberg, popolari serie tv come Deep Rising, Blue bloods, Chesapeake Shores, Everwood, Chicago Fire.

In Italia nel 2007 è stato il coprotagonista, con Burt Young, dell’horror Il nascondiglio di Pupi Avati, ha girato L'estate di Martina di Massimo Natale e ha partecipato come superospite all’Ischia Global Fest, ricevendo un premio alla carriera. Nato il 1° dicembre 1951 a Stamford, nel Connecticut, da una famiglia borghese agiata, Treat aveva coltivato la passione per il teatro fin dai tempi del liceo. Dopo aver interpretato in palcoscenico il musical Grease, debuttò al cinema nel 1975 nel thriller Deadly Hero ma fu Milos Forman nel 1979 a lanciarlo nello star system affidandogli il ruolo dell’hyppie in Hair, film per cui fu candidato al Golden Globe. La seconda nomination gli sarebbe arrivata nel 1981 per Il principe della città di Sidney Lumet e la terza nel 1985 per la miniserie Un tram che si chiama desiderio.

Sportivo appassionato, bravissimo a football, aveva il brevetto aeronautico. «Possedeva anche un suo aereo personale, ricavato da un vecchio apparecchio militare: lo pilotò quando venne in Italia per girare il mio film», ha ricordato Avati al sito Cinemotore aggiungendo con affetto: «Non solo era un bravo attore, era anche gentilissimo e disponibile con tutti».