Putzu, servono politiche di sviluppo per i territori delle Marche 

BRUXELLES, 16 MAR - "Io credo ovviamente che bisogna fare delle politiche a supporto dello sviluppo dei territori marchigiani". Lo ha detto il consigliere regionale delle Marche, Andrea Putzu (FdI), a margine della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR) in corso a Bruxelles. "Bisogna puntare sullo sviluppo turistico e quello legato al mondo del manifatturiero, per dare l'opportunità a tanti giovani di tornare all'interno dei nostri territori", ha aggiunto Putzu. "Credo che sia fondamentale - ha concluso - che l'Europa riesca ad investire di più per cercare di attrarre i talenti che vanno fuori dalle Marche".