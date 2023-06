Consigliere regionale Marche, 'aumentare fondi Ue per la sanità'

BRUXELLES - "Purtroppo non vengono dati sufficienti fondi Ue per incidere sul settore sanitario e dare risposte sufficientemente importanti". Lo ha detto il consigliere regionale delle Marche, Andrea Putzu intervenendo all'evento organizzato negli spazi della Regione Piemonte a Bruxelles da Ecr sui fondi di Coesione e le opportunità per i governi locali. "Su questo tema - ha continuato - la pandemia ci ha fatto riflettere molto e io penso che i danni che sono stati creati all'interno della sanità un problema che dobbiamo risolvere collettivamente, così come lo spopolamento dei piccoli comuni, il sostegno alle Pmi al commercio".