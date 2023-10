Il Comitato delle Regioni Ue sbarca ad Ancona a febbraio 2024

BRUXELLES - La prossima riunione, a febbraio del 2024, della commissione Lavoro e Politiche sociali (Sedec) del Comitato europeo delle Regioni sulla ricerca e l'innovazione si terrà ad Ancona. "Sono orgoglioso dell'approvazione della mia proposta", accolta "con entusiamo dai membri del CdR", ha commentato in una nota il consigliere regionale delle Marche, Andrea Putzu (FdI), che oggi a Bruxelles ha anche presentato il documento di lavoro sul parere che gli stato affidato dal CdR sull'innovazione basata sui territori. "Il tema - ha spiegato - sarà discusso anche nella conferenza che si svolgerà ad Ancona nel 2024 dopo i lavori della commissione" ed è "particolarmente importante per il futuro della nostra Regione, utile anche a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese ed università delle Marche proprio per uno sviluppo innovativo del nostro ecosistema e per la nostra Valle regionale dell'Innovazione".