Andrea Putzu nominato relatore sull'innovazione al Comitato delle Regioni

BRUXELLES - Il consigliere regionale delle Marche e membro dell'Ecr, Andrea Putzu, è stato nominato relatore del parere del Comitato europeo delle regioni su un approccio politico integrato dell'Ue a sostegno dell'innovazione basata sui territori per la transizione verde e digitale. L'obiettivo principale del parere - si legge in una nota - è quello di esaminare l'attuazione della nuova agenda europea per l'innovazione, con un'attenzione specifica alle esigenze degli enti locali e regionali, nonché di rafforzare le sinergie tra i diversi livelli di governance e le varie aree e strumenti politici dell'Ue a sostegno delle strategie regionali di innovazione.

"Lavorerò per contribuire alla formulazione di politiche europee più efficaci che sostengano meglio le strategie regionali di innovazione, con un più ampio coinvolgimento degli enti locali e regionali, facilitando infine la transizione verde e digitale in tutta l'Italia e nell'Unione europea in modo equo e responsabile", ha dichiarato Putzu

"Mi piacerebbe molto creare proprio nella nostra regione la prima valle regionale europea dell'innovazione in Italia, con l'obiettivo di rafforzare gli ecosistemi europei dell'innovazione che collegano tutti i territori dell'Ue utili ad affrontare sfide sociali dell'Europa e di promuovere una maggiore coesione", ha sottolineato.