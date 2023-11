Leonardo4Children, orchestra giovani Varese a Bruxelles

BRUXELLES, 21 OTT - Sono arrivati da Varese a Bruxelles i ragazzi dell'orchestra giovanile italiana diretta dal maestro Carlo Taffuri per esibirsi durante la cerimonia di chiusura della quinta edizione del concorso organizzato dall'associazione no profit Leonardo4Children rivolto ai più giovani per stimolare la loro creatività nell'affrontare temi di grande attualità come il clima, l'uguaglianza e la pace.

"Abbiamo avuto oltre 700 partecipanti provenienti anche da Paesi extra Ue che si sono cimentati con le loro capacità artistiche e scientifiche per comporre opere e progetti" sui tre temi proposti in questa quinta edizione del concorso, ha sottolineato Alessandro Carano, il funzionario europeo artefice dell'iniziativa nata nel 2019 in occasione della celebrazione del cinquecentesimo anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci. Un progetto finalizzato non solo a stimolare la creatività, ha spiegato Carano, ma anche la consapevolezza nei ragazzi di oggi che loro possono diventare i "protagonisti di domani e fare meglio di noi adulti". I proventi dello spettacolo di chiusura della quinta edizione del concorso, che si è svolto al teatro Bozart di Bruxelles, saranno devoluti all'Unicef. Per ogni categoria - una favola per i più piccoli, un progetto per gli adolescenti e una composizione per i più grandi - sono stati premiati i primi 10 classificati. La fascia d'età dei vincitori va dai 6 ai 30 anni.

Alla cerimonia di chiusura è intervenuto tra gli altri l'ambasciatore d'Italia in Belgio Federica Favi, la quale ha sottolineato la valenza dell'iniziativa e l'importanza di coinvolgere i giovani su tematiche così importanti e di attualità. Prima di Bruxelles, l'orchestra giovanile di Varese, sostenuta dall'associazione ImmaginArte e sempre guidata dal maestro Taffuri, si è esibita nel cortile della sede di Strasburgo dell'Europarlamento. Al concerto svoltosi a Bruxelles è intervenuta anche la violinista di origine ucraina Anastasiya PetrvshakL'evento Leonardo4Children ha ricevuto il patrocinio dell'UNESCO, del Parlamento europeo, del Comitato delle Regioni europeo, del Comitato economico e sociale, dell'Ambasciata italiana in Belgio, dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, della Regione Lombardia e il supporto di EY