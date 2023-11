Pizzaut e DonnAmbiente ricevono il premio cittadino europeo 2023

BRUXELLES - Le due iniziative italiane Pizzaut e DonnAmbiente hanno ricevuto oggi alla sede dell'Eurocamera a Bruxelles il premio cittadino europeo 2023, il riconoscimento per le iniziative che contribuiscono alla cooperazione europea e alla promozione dei valori comuni. "Pizzaut è il primo ristorante in Italia, completamente gestito da persone autistiche", dove "lavorano 35 ragazzi autistici e si occupano di tutto, dal fare le pizze a fare i camerieri e fare il barman", spiega il fondatore dell'iniziativa, Nico Acampora, ricordando che "in Europa ci sono 6 milioni di persone autistiche, troppo spesso dimenticate dalle istituzioni e dagli Stati membri".

"Noi speriamo che questo premio serva tantissimo ad accendere un faro d'attenzione", ha concluso. DonnAmbiente, invece, è un premio promosso dalla 5 Terre Academy ed è dedicato all'impegno delle donne nella divulgazione scientifica e ambientale e all'abbattimento degli stereotipi e dei pregiudizi legati al rapporto tra donne e scienza. "Vivo questa premiazione con orgoglio, perché si riconosce lo straordinario lavoro di una realtà del territorio da cui provengo", ha commentato l'eurodeputato Pd, Brando Benifei. "La 5 Terre Academy, promuovendo Donnambiente, dà un contributo importantissimo a un tema centrale nella costruzione di una società libera da stereotipi e fondata su una parità effettiva", ha aggiunto.