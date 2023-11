Matteo Bianchi sarà relatore al Comitato delle Regioni Ue sul parere per il crimine organizzato

BRUXELLES, - Il consigliere comunale di Varese, Matteo Bianchi (Lega, Ecr), è stato nominato relatore al Comitato europeo delle regioni (CdR), di cui è membro, per il parere sulla "Tabella di marcia dell'Ue per la lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata" presentata dalla Commissione europea il 18 ottobre 2023. L'adozione della risposta del CdR è prevista per il giugno 2024.

La Commissione descrive il traffico di droghe illecite come una delle minacce più significative per la sicurezza dell'Ue, mentre i sequestri di cocaina nell'Ue stanno raggiungendo livelli record. La tabella di marcia definisce delle misure per colmare le lacune emergenti, con 17 azioni in quattro aree prioritarie, tra cui una nuova Alleanza dei porti europei per aumentare la resilienza dei porti contro le infiltrazioni criminali.