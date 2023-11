L'assessora di Milano, Arianna Censi, sarà relatrice a Bruxelles sulla dichiarazione europea per la mobilità ciclistica 

BRUXELLES - L'assessora alla Mobilità di Milano, Arianna Censi, è stata nominata relatrice della proposta di dichiarazione europea sulla mobilità ciclistica del Comitato europeo delle Regioni, di cui è membro. La proposta di dichiarazione, volta a incoraggiare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, è stata adottata dalla Commissione Ue lo scorso ottobre, si prevede che sarà firmata dall'Eurocamera e dal Consiglio nella prima metà del 2024.

"Saranno necessarie azioni concrete per aprire la strada ad un cambiamento essenziale nella mobilità sostenibile: la mobilità green può essere migliorata con un maggiore accesso alla ciclabilità urbana", ha dichiarato Censi. "Lo spazio pubblico e le strade sono un bene comune e come tale deve essere redistribuito: equità di spazi e sicurezza sulle strade per chi sceglie di stare dalla parte della mobilità dolce e di un'aria più pulita", ha aggiunto.