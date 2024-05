Il premier slovacco Fico vittima di un attentato

BRUXELLES - Robert Fico, il premier slovacco è stato oggi vittima di un grave attentato a colpi di arma da fuoco.

Le voci dell'Unione si stringono in cordoglio.

"Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Sono sconvolto dalla notizia dell'attacco al premier slovacco Fico dopo una riunione del gabinetto slovacco a Handlova. Nulla può mai giustificare la violenza o simili attacchi. I miei pensieri sono rivolti al Primo Ministro e alla sua famiglia". Lo scrive su X Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo.

"Sono rimasto profondamente scioccato dall'atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!". Lo ha scritto su X Viktor Orban.

"Sono sconvolta dall'orribile attacco al Primo Ministro slovacco Robert Fico a Handlova. A nome del Parlamento europeo, condanno questo atto di violenza. I miei pensieri sono rivolti a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile". Lo scrive su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

"Apprendiamo con grande turbamento la notizia dell'attentato a colpi di arma da fuoco al premier slovacco Robert Fico. Esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà a Fico e a tutto il popolo slovacco in queste ore drammatiche. La violenza e l'odio sono l'antitesi della convivenza civile e della democrazia e non devono prevalere in nessun angolo d'Europa". Lo dichiara in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"Notizie scioccanti dalla Slovacchia. Robert, i miei pensieri sono con te in questo momento molto difficile". Lo scrive il primo ministro polacco, Donald Tusk, in merito alla notizia dell'aggressione del premier slovacco, Robert Fico, ferito con colpi di arma da fuoco ad Handlova. "La notizia che il Primo Ministro slovacco Robert Fico è stato colpito da un proiettile è scioccante", gli fa eco il premier ceco Petr Fiala in un tweet, augurando a Fico "una pronta guarigione". "La violenza - aggiunge - non deve essere tollerata e non deve trovare posto nella società".

Sono scioccato e sconvolto dall'attacco al primo ministro Robert Fico. Gli auguro di guarire presto. I miei pensieri sono rivolti a Robert Fico, ai suoi cari e al popolo slovacco". Lo scrive su X il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

"Solidarietà al premier slovacco Roberto Fico colpito da un vile attentato. Sono vicino a lui e alla sua famiglia". Lo scrive su X il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni.

"Sono profondamente scioccata dalla notizia proveniente dalla Slovacchia sull'attentato al premier Robert Fico. Condanno fermamente questo attacco brutale. I pensieri di tutti al Consiglio d'Europa sono rivolti a lui e alla sua famiglia, nonché alle autorità e al popolo slovacco". Lo scrive su X la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric.