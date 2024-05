Wilders, "trovato l'accordo per il nuovo governo in Olanda"

BRUXELLES - In Olanda è stato trovato un accordo per la nascita del nuovo governo. Lo ha annunciato il leader dell'estrema destra, Geert Wilders, vincitore delle elezioni politiche dello scorso 22 novembre, al termine di un nuovo round di consultazioni. La coalizione di governo sarà formata dal Pvv di Wilders, i liberali di destra (Vvd) guidati da Dilan Yesilgoz, il partito degli agricoltori BBB e i centristi di Pieter Omtzigt. Il nome del premier, ha detto Wilders, sarà indicato "in un secondo momento".

