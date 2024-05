Lunedì 13 Maggio 2024, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 11:01

BRUXELLES - Rispetto all'ipotesi di prorogare la scadenza al 2026 del Pnrr in Ue "le opinioni sono divise". "Ci sono alcuni forti sostenitori che lo desiderano o che sia adottato un nuovo meccanismo di finanziamento basato sullo stesso" criterio. Ma "non c'è unanimità". "Ci sono alcuni altri Stati che sono piuttosto critici e pensano che si tratti di uno strumento unico e sviluppato in passato" per affrontare la crisi del Covid e che sia stato un'iniziativa "davvero eccezionale". Lo ha detto un alto funzionario europeo, escludendo in pratica che al confronto domani sul Recovery dei ministri europei delle Finanze si possa già discutere di un allungamento delle scadenze del Recovery. Un punto sul Recovery, ha anche ricordato, era già stato fatto nella riunione a Lussemburgo dell'Ecofin in aprile, alla luce dell'analisi di medio termine del Pnrr fatta dalla Commissione.