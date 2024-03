Grecia: nuovo salario minimo a 830 euro, aumento del 6,4%

ATENE - La Grecia aumenterà dal prossimo primo aprile il salario minimo lordo mensile del 6,4%, portandolo a 830 euro: lo ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis, durante una riunione di gabinetto. "La decisione di oggi darà sollievo ai lavoratori senza intaccare la forza dell'economia e la competitività delle imprese", ha spiegato Mitsotakis. L'aumento è il quarto di questo tipo negli ultimi cinque anni, riporta Kathimerini.

Nell'aprile del 2023, il salario minimo mensile era stato portato a 780 euro. "Stiamo compiendo un ulteriore passo per rispettare i nostri impegni pre-elettorali", ha aggiunto Mitsotakis, il cui governo è sopravvissuto ieri sera a una mozione di sfiducia presentata dal partito socialista Pasok. Il premier ha anche ribadito che il suo governo si è posto per il 2027, anno che segnerà la fine del suo secondo mandato, l'obiettivo di portare il il salario medio nel Paese a di 1.500 euro e quello minimo a 950 euro. Per quest'anno il governo prevede una crescita del 2,9% dell'economia, sostenuta dal turismo, dall'aumento degli investimenti e dalla domanda interna. Ma secondo i dati Eurostat pubblicati all'inizio della settimana, i greci si trovano al penultimo posto nell'Ue per quanto riguarda il potere d'acquisto, appena sopra la Bulgaria, e l'aumento del costo della vita è uno dei principali motivi di preoccupazione dei cittadini greci, in base a un sondaggio pubblicato dall'emittente Mega.