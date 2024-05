Spagna e Irlanda riconosceranno lo Stato della Palestina il 21 maggio

MADRID - Sarà il 21 maggio il giorno in cui Irlanda, Spagna ed altri Paesi della Ue riconosceranno lo Stato di Palestina, secondo quanto segnala RTE, la tv pubblica irlandese, ripresa oggi dai media iberici, fra i quali l'agenzia Europa Press. La data coincide con la riunione del Consiglio dei ministri spagnolo. Spagna, Irlanda, Malta e Slovenia si sono impegnate in una lettera comune inviata a Bruxelles il 22 marzo scorso al riconoscimento dello Stato di Palestina. Attualmente 8 stati membri della Ue riconoscono lo Stato palestinese, l'ultima in ordine di tempo a farlo è stata la Svezia nel 2014.

