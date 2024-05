Erdogan: "Le politiche europee per la crisi di Gaza fanno vacillare i valori europei"

ISTANBUL - "Le politiche seguite da alcune istituzioni e Paesi europei nel contesto della crisi di Gaza, in cui fino ad oggi sono stati assassinati complessivamente 35mila palestinesi tra cui 15mila bambini, hanno fatto vacillare la fiducia nei valori europei". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara. "Finché le crisi, i conflitti e le guerre che colpiscono l'Europa e la nostra geografia in comune saranno destinate a rimanere irrisolte, la messa in discussione di questi valori continuerà ad aumentare", ha aggiunto il presidente turco.

