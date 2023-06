Concluso con successo il progetto Pompei finanziato dall'Ue

BRUXELLES - "Oggi possiamo davvero celebrare il completamento del Grande Progetto Pompei che costituisce una straordinaria pratica di gestione di interventi ad alto livello di complessità: l'Europa ha fortemente voluto e sostenuto questo progetto". A dirlo il direttore della Dg per le politiche regionali della Commissione europea, Nicola de Michelis, dopo che una delegazione della Commissione ha visitato il Parco Archeologico di Pompei per la conclusione del Grande Progetto Pompei, che ha beneficiato di 78 milioni di euro dai fondi di coesione europei, su una spesa totale di 105 milioni.

Il progetto venne approvato dalla Commissione nel 2012 a seguito del crollo della Schola Armaturarum, imputato all'incuria, e agli eventi meteo dell'ottobre 2011 che fecero sì che delle 60 domus ne fossero rimaste solo 5 fruibili per i visitatori. Ora sono stati completati tutti i 76 interventi previsti dal progetto di recupero attraverso un'azione che ha fatto registraste tempi più brevi rispetto alla media nazionale sia in termini di realizzazione (il 30% in meno) che di progettazione (il 70% in meno).

"Grazie alla stretta collaborazione con le autorità nazionali abbiamo restituito al suo splendore unico e ineguagliabile uno dei siti archeologici più importanti al mondo", ha aggiunto de Michelis. Secondo la Commissione ora l'attrattività del sito è cresciuta, passando "da 2,3 a 3,8 milioni di visitatori all'anno e raddoppiando da 19 a 40 milioni l'introito indotto sul territorio, aumentato del 130% in termini di pernottamenti e del 30% per quanto riguarda la ristorazione".