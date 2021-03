Allarme clima da Timmermans, nel Mediterraneo 'problema gigantesco'

BRUXELLES - Nel Mediterraneo "c'è un problema gigantesco" riguardo l'adattamento ai cambiamenti climatici. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans parlando della strategia Ue sul tema.



"Ci sarà anche una pressione migratoria enorme se non riusciamo a evitare conflitti per esempio sull'acqua, e mi sembra logico e necessario un dialogo con tutti i paesi del Mediterraneo", ha aggiunto Timmermans rispondendo a una domanda sulla relazione circa la cooperazione nel bacino, approvata oggi dal Comitato europeo delle Regioni. "Non ho ancora visto la relazione - ha concluso il politico olandese -, ma è logico che la Commissione europea sia disposta a fare tutto il necessario per creare un successo".

Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio, 15:20

