Giovedì 2 Maggio 2024, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 09:54

BRUXELLES - "Oggi abbiamo discusso di come possiamo rafforzare le nostre relazioni politiche ed economiche e sostenere la sicurezza e la stabilità del Libano: per sottolineare il nostro sostegno, posso annunciare un pacchetto finanziario di 1 miliardo di euro per il Libano, che sarebbe disponibile da quest'anno fino al 2027". Lo ha affernato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Beirut con il presidente di Cipro Nikos Christodoulides e il primo ministro libanese Najib Mikati. "Vogliamo contribuire alla stabilità socioeconomica del Libano", ha detto ai giornalisti.

"L'Ue sostiene fermamente il Libano e il suo popolo e vogliamo esplorare modi per rafforzare la nostra cooperazione", ha ribadito von der Leyen. Con il pacchetto finanziario da 1 miliardo "vogliamo contribuire alla stabilità socioeconomica" del Paese, "rafforzando i servizi di base come istruzione, protezione sociale e sanità per la popolazione libanese". "Vi accompagneremo nel portare avanti le riforme economiche, finanziarie e bancarie", ha affermato la presidente dell'esecutivo comunitario. "Queste riforme sono fondamentali per il miglioramento a lungo termine della situazione economica complessiva del Paese".

"Sosterremo le forze armate libanesi e le altre forze di sicurezza", ha aggiunto anche von der Leyen. Ciò riguarderà principalmente la fornitura di attrezzature e formazione per la gestione delle frontiere" segnalando che "sarebbe molto utile" un accordo con Frontex "in particolare sullo scambio di informazioni e sulla consapevolezza situazionale". "Comprendiamo le sfide che il Libano deve affrontare nell'ospitare i rifugiati siriani e altri sfollati, è fondamentale garantire il benessere delle comunità ospitanti e dei rifugiati siriani", ha detto ancora.

Dal 2011 l'Ue sostiene il Libano "con 2,6 miliardi di euro, non solo per i rifugiati siriani, ma anche per le comunità ospitanti e continueremo a supportarvi", ha sottolineato. "Vedremo anche come rendere più efficace l'assistenza dell'Ue, ciò include l'esplorazione di come lavorare su un approccio più strutturato ai rimpatri volontari in Siria, in stretta collaborazione con l'Unhcr, ma allo stesso tempo, è necessario un maggiore sostegno da parte della comunità internazionale ai programmi umanitari" in Siria.

Interpellata sulla situazione a Gaza, von der Leyen ha detto di sostenere "pienamente tutti gli sforzi volti a raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi".

"Abbiamo bisogno di un processo di pace verso una soluzione a due Stati, è l'unica soluzione che può portare pace e stabilità durature in Medio Oriente: nel frattempo, dobbiamo continuare a lavorare per ridurre il conflitto", ha proseguito ancora. "Siamo profondamente preoccupati per la situazione instabile nel sud del Libano", ha detto von der Leyen in merito all'impatto del conflitto a Gaza sul Paese, nella conferenza stampa a Beirut con il presidente di Cipro Nikos Christodoulides e il primo ministro libanese Najib Mikati. "È in gioco la sicurezza del Libano e di Israele, i due non possono essere dissociati: chiediamo quindi la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ciò deve essere parte di una soluzione diplomatica negoziata", ha continuato ancora. "Anche in questo caso, le forze armate libanesi sono fondamentali e l'Ue è pronta a lavorare su come rafforzare le loro capacità", ha ancora detto.

L'aiuto al Libano riguarderà anche la gestione della migrazione. "L'Ue si impegna a mantenere aperti i percorsi legali verso l'Europa e a reinsediare i rifugiati dal Libano nell'Ue e allo stesso tempo, contiamo sulla vostra buona collaborazione per prevenire l'immigrazione clandestina e combattere il traffico di migranti", ha detto von der Leyen.