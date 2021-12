In anticipo sui regali di Natale: la strategia per il risparmio

Il Natale comincia a farsi intravedere all’orizzonte, con le prime luminarie per le strade e il pensiero, per metà gradito e per metà incombente, dei regali da fare e delle serate in compagnia da organizzare. Per quel che riguarda i doni, spesso l’ansia di non riuscire a fare un regalo gradito ad amici e parenti nasconde la preoccupazione per una spesa che – a conti fatti – rischia di rivelarsi inutile. Da qui, la necessità di unire insieme, da un lato, idee per regali di Natale potenzialmente graditi al destinatario e, dall’altro, precise strategie di risparmio (per fare un favore alle proprie tasche).

Alcune idee per risparmiare

Per fare dei regali di Natale graditi ed efficaci, senza allo stesso tempo spendere troppo, può essere utile porre un limite al budget che si intende utilizzare. Un’idea per non superare il limite massimo di spesa che ci si prefigge può essere quella di caricare su una carta prepagata esattamente la somma stabilita, così da tenere sempre sotto controllo le uscite e avere ogni istante l’esatta percezione del denaro residuo.

Fissato il budget, una soluzione per risparmiare e, allo stesso tempo, avere a disposizione un ventaglio quasi illimitato di possibilità è quella di dedicarsi agli acquisti online: internet, anche in questo caso, viene incontro a tutti a patto, tuttavia, di muoversi per tempo. Di conseguenza, è necessario avere pronta una lista ben precisa dei regali che si intendono fare, per poi cercarli sul web, dove solitamente costano meno rispetto ai prodotti messi in vendita negli store fisici. Vanno calcolate, ovviamente, anche spese di spedizione e tempi di consegna, da valutare per non rischiare di superare il budget scelto o di arrivare al giorno di Natale senza regalo.

Quando si acquista online, si possono utilizzare altri utili accorgimenti per risparmiare e contemporaneamente rendere ancora più gradito il proprio regalo: in primo luogo, ci si deve affidare a siti sicuri, presso cui effettuare pochi ordini, ma consistenti. In questo modo, infatti, si risparmierà sulle spese di spedizione in maniera significativa (senza considerare che diversi e-commerce mettono a disposizione la spedizione gratuita se si supera una certa soglia di spesa). Ancora una volta, inoltre, internet può venire incontro al compratore, tramite le promozioni che solitamente i vari store online mettono a disposizione sui canali social. Seguire i vari brand e i vari e-commerce sui social network può dunque rivelarsi estremamente utile per scovare qualche occasione o offerta natalizia adatta alla propria lista di idee regalo Natale.

Per fare cosa gradita al destinatario, inoltre, si può personalizzare il regalo di Natale in base ai suoi gusti. In linea con questa scelta, servizi come quelli messi a disposizione da Troppotogo permettono di rendere unico il proprio regalo, per non scadere nel generico: un regalo uguale a molti altri prodotti presenti sul mercato rischia di essere meno gradito rispetto a un oggetto pensato appositamente per quell’amico o quel parente. In aggiunta, un regalo unico nel suo genere – proprio perché più apprezzato – risulterà una spesa più saggia anche per chi lo acquista; accompagnare questo dono a un pacco fai-da-te e a dei biglietti di Natale non generici ma personali, infine, permetterà di risparmiare ulteriormente.

Alcune idee regalo per il prossimo Natale

Bisogna sempre tenere a mente il destinatario di ogni specifico dono: solo così si può essere sicuri di fare il giusto regalo, unendo risparmio e idee originali. Tra le idee regalo Natale 2021, alcune spiccano certamente per la possibilità di essere personalizzate o per la certezza di fare colpo su amici e familiari.

Ad esempio, si potrebbe puntare su degli utili zerbini personalizzati: se un amico o un parente ha acquistato casa nuova o ha affittato da poco un appartamento, regalargli uno zerbino da porre fuori la porta d’ingresso, con una scritta personalizzata e originale, è la scelta giusta.

Nel caso in cui si desideri puntare sul romanticismo, per un regalo al proprio partner o a una coppia particolarmente vicina, esistono delle lampade LED a cuore all’interno delle quali scrivere frasi d’amore personalizzate (o, in alternativa, semplicemente i nomi dei due innamorati).

Un amico particolarmente appassionato di cinema potrebbe gradire delle locandine personalizzate con una sua foto, fatte proprio come quelle dei film in proiezione nelle sale: se la sua vita è dinamica o drammatica come un film, il regalo sarà sicuramente gradito.

Per il proprio figlio che, invece, sta crescendo e ha bisogno di qualche responsabilità in più, infine, può essere adatto un salvadanaio, magari reso unico dall’immagine di un oggetto particolarmente desiderato e per cui sarebbe ora di mettere soldi da parte.