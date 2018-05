Torna il festival della creatività, la felicità come filo conduttore

Fermare la giostra e riflettere insieme per sorprendere noi stessi, senza il timore di contraddirci o di accogliere gli opposti. Punta su questo il 34° festival della creatività, in programma ad Ariccia dall'8 al 10 giugno sul tema "Vie della felicità".L'iniziativa organizzata dall'associazione "Createca" fondata da Hubert Jaoui, vedrà la partecipazione fra gli altri del sociologo Domenico De Masi, di Gianni Ferrario, Massimo Nunzi e Roberto Vacca.«Alla condivisione della ricchezza e al godimento dei beni posseduti, nella nostra società occidentale abbiamo preferito la loro ulteriore accumulazione - spiegano gli organizzatori - Forse è arrivato il momento di cercare di dare senso alle tante cose che già possediamo, di riflettere sui nostri stili di vita. Per sentirsi realizzati ciò che conta davvero è lasciare spazio a chi siamo veramente e la felicità emergerà da sé. Ci siamo talmente disabituati a fare le cose con calma che, appena abbiamo a disposizione qualche ora in più, subito le intasiamo di altri impegni che il tempo finisce per mancarci. Finché rimaniamo oberati di impegni e pressati dalle preoccupazioni, questo groviglio di pensieri ed emozioni opprimenti non possono lasciare spazio per accorgerci di cosa vogliamo veramente: la felicità è una scelta. In una società, come la nostra, intenta soprattutto all'innovazione e alla tecnologia, spesso non c’è spazio per una riflessione e non si sente il bisogno di trovare delle risposte a domande di questo tipo».Proprio per questo il 34mo Festival della creatività sarà un’occasione e si apre con una sessione plenaria che serve a delimitare il perimetro del tema e ad individuare una serie di obiettivi da raggiungere. Subito dopo il gruppo si suddivide nei vari workshop, della durata di 1 ora e mezza.Diverse prospettive, un comune denominatore: il pensiero creativo.Più di 20 workshop animeranno l'intero weekend, il tutto immersi nel verde del monastero dei Padri Somaschi ad Ariccia (Roma). Sabato 8 dalle 14,30 il corso "La felicità fa/non fa notizia", aperto proprio da De Masi e accreditato dall’ordine dei giornalisti per il raggiungimento dei crediti formativi