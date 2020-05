Avigliano Umbro, la casa famiglia apre i cancelli e mostra TessereperEssere. «Colore, bellezza, stupore, il filo invisibile che unisce le nostre vite»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIGLIANO - Il tutto è più della somma delle singole parti. Questa la filosofia con cui nasce il progetto TessereperEssere promosso dagli educatori della casa famiglia di Avigliano durante l'emergenza sanitaria. "L'idea- spiegano- è nata sull'onda di un progetto promosso da un'artigiana amerina (Antonella creazioni che ha lanciato #torneràilcolore ndr) che poi noi abbiamo ripensato e personalizzato". Così è nato Tessereperessere. "Avevamo gomitoli e gomitoli di lana, fettucce, filati -raccontano- che normalmente usiamo nei vari laboratori e che in questa occasione abbiamo usato per creare delle tessere appunto. Ognuna diversa". Non solo. Nel giro di qualche giorno la chiamata si è allargata alla comunità aviglianese. Mamme, nonne, zie che aspettavano solo di essere chiamate. "Abbiamo creato una scatola resistente alle imperie che abbiamo fissato al cancello della casa. Lì ognuno poteva inserire quello che aveva creato". E il raccolto si è rivelato più ricco di ogni previsione. "Il lavoro ha preso vita - spiegano gli educatori- talmente tanta che c'erano fili ovunque, maglie, ricami, pensieri, affetto, vicinanza nella lontananza, cioccolatini, emozione". Hanno cucito tutto insieme e ora sono pronti ad aprire il cancello di "Casa Avigliano" per mostrare "con fierezza e gratitudine - precisano -" il prodotto finito. "C'è un filo invisibile che accomuna le nostre vite in questi giorni di solitudine - chiudono - e oggi più che mai la comunità ha bisogno del nostro saper fare rete". "Appuntamento dunque a domenica 24 maggio ore 10 con "colore, bellezza e stupore, frutto di intense relazioni costruite nel nostro territorio in tanti anni di instancabile lavoro. Fili intrecciati, convergenti ad un unico grande obiettivo, tenere insieme, unire".