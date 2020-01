© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Giovani e associazioni di volontariato e promozione sociale in campo per risvegliare l’attenzione di tutta la città su piazza del Mercato. E' una sfida che, attraverso l’arte e la creatività, vuole stimolare la partecipazione dei cittadini per contrastare il degrado che da troppi anni caratterizza questo luogo tanto caro ai ternani.E’ l’obiettivo dei workshop di EX. progettare l’abbandono, progetto di Demetra e Arciragazzi gli Anni in Tasca in partenariato con ADD Umbria, HackLab, Inter_valli, Ephebia e “Il Progetto…”, che ha vinto il bando “Creative Living Lab - II Edizione” promosso dalla direzione generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del MiBACT.Da dicembre la centralissima piazza del Mercato è diventata la sede workshop e percorsi di avvicinamento condotti o organizzati dai diversi partner e professionisti coinvolti nel progetto.Fino a marzo, l’Info point all’angolo con Largo Liberotti continuerà a ospitare numerosi appuntamenti gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza e alle associazioni.Sabato, con EX. plora, tenuto da Caterina Moroni, tutti hanno avuto l’occasione di realizzare delle audio-guide della piazza mentre sabato 1 febbraio ci sarà una action bound, un gioco di esplorazione urbana facilitata da una mobile app a cui si potrà partecipare singolarmente o in squadra. EX. plora è esplorazioni urbane, bioblitz e mappe di comunità, ogni sabato fino al 1 febbraio dalle 15 alle 18.Da venerdì 24 gennaio inizia Grammatica della fantasia, un nuovo workshop adatto a tutte le età con gli architetti Valentina Taddei e Cristina Daminato. Un percorso, ogni venerdì fino al 28 febbraio, dalle 16 alle 18, che ha lo scopo di correggere e reinventare la città partendo dagli “errori” urbani.E poi MER.canti, il laboratorio di scrittura e canto corale con Eleonora Castellani e Marta Fabrizi, ogni lunedì fino al 2 marzo, dalle 18 alle 20, e Miniature, per raccontare lo spazio attraverso il movimento con Luisa Contessa, ogni martedì dalle 18 e 30 alle 20, fino al 3 marzo.Tra febbraio e marzo partiranno anche KinoMarket con Marco Coppoli e Riccardo Palladino e un laboratorio con Andrè Guerrilla, fondatore e membro del collettivo Guerrilla Spam.Grazie al canale Facebook di EX. Progettare l’abbandono sarà anche possibile inviare proposte per la riqualificazione della piazza, come già accaduto durante il Concerto dai Balconi del 2017 che coinvolse questa stessa area. Gli esiti delle iniziative di EX. e le proposte di riqualificazione saranno condivisi con il pubblico all’evento conclusivo del 7 e 8 marzo, arricchito da esposizioni, performance, istallazioni, incontri.Il punto di incontro per tutti i workshop è l’Info Point di Piazza del Mercato, angolo via Liberotti. Non è necessaria l’iscrizione.Info 338 9445027; ex.progettare@gmail.com