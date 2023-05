Corinne Clery, l'appello per il figlio all'Isola: «Non parliamo da 6 anni, costretta a chiudere con lui. Spero torni da me». Perché hanno litigato?

L'Isola ti mette a nudo e ti fa affrontare le tue paure e difficoltà. Succede a tutti i naufraghi ed è successo anche a Corinne Clery. L'attrice in Honduras ha molto tempo per riflettere e pensare alla propria vita e agli affetti. Molti dei suoi compagni di avventura l'hanno definita la “mamma del gruppo”, per l'istinto materno che non rinuncia a trasmettere soprattutto ai più giovani. Dietro a tanto amore c'è però in realtà una dolorosa mancanza, quella per il figlio Alex che non vede né sente ormai da sei anni. Così la mente vola in questi giorni vola proprio a lui, a suo figlio, Alexandre Wayaffe, con il quale non parla da tanto tempo. Una rottura (per ora) definitiva, che è il grande dolore della vita 73enne.

Corinne Clery sviene in diretta all'Isola dei Famosi, bufera sul web: «Con le fobie non si scherza, vergognatevi»

Corienne Clery, l'appello al figlio dall'Isola

«Io ho un figlio che è adulto, ormai è un signore.

Corinne Clery all'Isola dei Famosi, il figlio con cui non parla più e l'ex fidanzato che l'aggredì a 15 anni bruciandole un occhio

Perché hanno litigato

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery e il conduttore radiofonico francese Hubert Wayaffe, che l’attrice sposò ad appena 17 anni nel 1967. La coppia si era sposata nel 1967, con la Clery appena 17enne. Aveva 18 anni quando è nato il suo primo ed unico figlio, Alexandre. I rapporti col marito si sono rovinati sopo solo un anno di rapporto: «Mi sono accorta che lui non aveva questi grandi sentimenti verso mio figlio, quindi ho dovuto scegliere tra lui e mio figlio e ho scelto mio figlio», ha raccontato Corinne, che in fondo al cuore spera oggi di ritrovare un rapporto col suo Alex.

Serena Grandi e Corinne Cléry a Verissimo: «Nostro marito ci metteva le corna»

Le interviste

Purtroppo nonostante tutto tra madre e figlio non ci sono buoni rapporti e non si parlano da sei anni: «Alexandre è stato la mia vita, è cresciuto con me e io con lui perché ero una bambina ma per me è un capitolo chiuso. Ormai non ho neanche più rancore, mi dispiace solo per lui perché si sta perdendo una grande mamma», ha raccontato in un’intervista al settimanale F. L’attrice ha svelato di aver spesso somatizzato le discussioni con il figlio Alexandre: «Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: “Basta, ognuno per la sua strada”. Dopo una settimana ero guarita».

Durante un’intervista a Diva e Donna, Corinne Clery ha suggerito che il rapporto teso con il figlio Alexandre Wayaffe deriva da «storie di soldi, case e altre questioni». Nonostante la distanza che li separa, riesce comunque a mantenere un rapporto positivo con le nipoti: «Ho due nipoti di 18 e 16 anni, sono due ragazze molto simpatiche. Non faccio loro discorsi pesanti, come nonna devo fare la parte della scema, del pagliaccio», ha detto a Verissimo.

Chi è Alexandre Wayaffe

Alexandre ha circa 55 anni. Molto riservato e lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, della sua vita si sa molto poco e quel poco è stato raccontato da sua madre. E’ noto che abbia due figlie, le quali hanno un ottimo rapporto con la nonna Corinne. Non si hanno informazioni invece sulla sua compagna o moglie.