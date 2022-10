Corinne Clery: «Rifarei "Historie d'o", sempre che vogliano una nonna erotica»

Corinne Clery, ospite di “BellaMa” il primo talk di parola in onda su Rai2, condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17, nella puntata di ieri lunedì 24 ottobre ha raccontato che non avrebbe problemi a girare un film sexy: «Non rinnego “Histoire d’O”, io sono nata con quel tipo di cinema. Lo rifarei domattina. Sempre che chiedano una nonna erotica».

Corinne Clery: l'intervista con Pierluigi Diaco

L’attrice francese nel corso della sua intervista ha poi spiegato a Pierluigi Diaco: «La cosa buffa è che non mi sono mai sentita sexy. Anzi. Ricordo che nel 1975 avevo 25 anni, un figlio già grande e un divorzio alle spalle, ma chiesi comunque a mio padre il permesso di farlo. E lui stesso rimase stupito: “Perché lo chiedono a te?”».

Poi due parole sull'amato cane, chiamato come il rocker italiano Vasco Rossi, dice: «E' rockettaro, fa il trattorino per me. Sale sul trattore con me, sale e scende. Io faccio la contadina, la giardiniera... anche stamattina prima di venire qui ho lavorato». Dopo è la volta di un momento toccante, grazie a un filmato che ripercorre tutta la carrirera dell'attrice parigina fino agli inizi. «Il primo lavoro», racconta «fu uno sketch comico con Gino Bramieri, che mostra un marito e una moglie davanti televisore, con lui che la ignora per guardare una partita di calcio calcio».

