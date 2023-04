Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi stupisce ancora: il look. Chi sarà eliminato? Settimana tra liti e baci: ecco cosa è successo. Anticipazioni

Seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Stasera in tv, alle 21.40 su Canale 5, torna il reality di Mediaset e la curiosità prima è sul look che sfoggerà Ilary Blasi. Il nuovo taglio di capelli, alla Amanda Lear, della conduttrice ha lasciato molti perplessi ma la sua hairstylist ha garantito grandi colpi di scena per le successive puntate. Uno scalato anni '70 con frangia biondissimo che non ha convinto, un outfit alla Crudelia De Mon accompagnato alle frecciatine contro Francesco Totti che ha scatenato l'ilarità del web. Insomma Ilary Blasi continua a essere la vera protagonista dell'Isola de Famosi oscurando (ancora) i naufraghi. Al suo fianco ci sono in questa edizione la riconfermata Vladimir Luxuria e il neo arrivato Enrico Papi.

Ma vediamo cosa è successo in questa prima settimana in Honduras. La fame comincia, già, a farsi sentire e i nervi saltano. I protagonisti delle discussioni più eclatanti sono stati Nathaly Caldonazzo che ha avuto un diverbio sia con Helena Prestes (reduce da un malore) che con Alessandro Cecchi Paone, il quale definito l’attrice una «pescivendola» facendola andare su tutte le furie.

Liti e baci

Sempre la Caldonazzo, per la seconda volta naufraga dell’Isola, è stata anche la protagonista del primo bacio (tra non Accopiados) di questa edizione del survivor show: durante il gioco della bottiglia (in realtà del legnetto), la naufraga avrebbe dovuto dare un bacio a Cristopher Leoni che, però, non se l'è sentita di sottoporsi alla prova. Il secondo "estratto" è stato quindi Luca Vetrone che ha accettato subito.

Il regolamento violato

Inoltre all'Isola dei Famosi 2023 è stato già violato il regolamento che obbliga, tra le altre cose, i diversi team di naufraghi a non aiutarsi. Tale regola, in particolare, è stata aggirata dagli Hombres in quanto Andrea Lo Cicero ha aiutato gli Accopiados ad accendere il fuoco, elemento fondamentale per la sopravvivenza.

I nominati

Marco Predolin ed Helena Prestes sono i primi due concorrenti a rischio eliminazione nella stagione dell'Isola. Il televoto si concluderà stasera in diretta. Nel frattempo, i sondaggi sul web cercano di prevedere le preferenze del pubblico. Il preferito dei fan è Helena, nonostante le numerose liti con gli altri naufraghi. La sua eliminazione appare molto improbabile. I meno preferiti, invece, sono Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Ecco la lista ufficiale dei naufraghi del 2023, almeno quelli entrati fino ad oggi:

Fiore Argento, sorella della famosa Asia Argento

Alessandro Cecchi Paone, noto personaggio televisivo

Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone

Helena Prestes, modella e ex concorrente di Pechino Express

Cristina Scuccia, cantante e ex suora

Nathaly Caldonazzo: ballerina della Compagnia del Bagaglino nel 97

Corinne Clery, attrice francese che è stata la Bond Girl nel 1979

Pamela Camassa: modella e showgirl idanzata con Filippo Bisciglia.

Claudia Motta: showgirl famosa per Miss Mondo Italia 2021

Cristopher Leoni: attore e modello, popolare per fiction come L'Onore e il Rispetto

Andrea Lo Cicero: conduttore televisivo ed ex rugbista a 15 italiano

Marco Predolin: conduttore televisivo, conduttore radiofonico e imprenditore

Paolo Noise: conduttore radiofonico

Marco Mazzoli: conduttore radiofonico

Alessandra Drusian dei Jalisse

Fabio Ricci dei Jalisse

Luca Vetrone, entrato a sorpresa durante la prima puntata.