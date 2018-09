Romina e il riavvicinamento con Al Bano: «Sono nauseata»

di Simone Pierini

«Sono».torna a parlare dei gossip su di lei eche, tornati a duettare, hanno alimentato nei fan la speranza di rivederli fianco a fianco anche in amore. Ma la cantante non ci sta.«Sono nauseata dall’avidità di certa stampa e Tv. Danno un immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza», dice al Giornale di Puglia. «Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano - sottolinea - Non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera informazione, né ad una crescita di nessun tipo».Lo sfogo di Romina Power arriva a spegnere le voci di un nuovo avvicinamento, alimentate anche dall'incontro romantico a cena in una serata estiva milanese dove Al Bano le regalò anche un fantastico mazzo di rose.