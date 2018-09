Nadia Toffa: «Dopo la chemio non si resta pelati». E mostra i capelli che ricrescono

di Alessia Strinati

Nadiaè pronta a tornare in tv con le Iene. La stessa conduttrice aveva anticipato che sarebbe tornata sugli schermi a settembre e si era mostrata in tenuta "d'ufficio" proprio nella redazione del programma. I fan sono impazziti di gioia e lei con loro, proprio in queste ultime settimane, infatti, ha ripreso a postare regolarmente foto sui social, mostrando a tutti di sentirsi molto meglio.LEGGI ANCHE ----> Nadia Toffa, ritorno con parrucca alle Iene L'ultimo scatto la ritrae sorridente tra l'abbraccio della mamma, sempre stata accanto a lei in questi mesi difficili, e il collega Marco. Nadia scrive di essere ormai tornata a Milano, di aver finito le vacanze e di essere piena di idee lavorative per la prossima stagione. Insomma la Toffa è tornata il vulcano in piena che è sempre stata, sempre sorridente e pronta a lanciarsi in nuove sfide e avvenure.Dalla foto ai fan non è scappato un altro dettaglio: a Nadia sono riscresciuti i capelli dopo le terapie. Lei stessa aveva ammesso prima di indossare una parrucca, poi dei foulard per nascondere gli effetti della chemio, ma ora si mostra nel suo aspetto naturale. Su Instagram lei stessa replica a chi glielo fa notare: «Ma la gente non sa che dopo la chemio e radio i capelli ricrescono? Non si rimane pelati a vita», poi però precisa in un altro commento precisa di continuare a fare terapie e controlli: «Non sono guarita. Sono qui viva e continuo terapie. Nel frattempo i capelli ricrescono ed io sono sempre più figa. Dai che manca poco».