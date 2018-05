Fabrizio Corona può tornare a lavorare e a usare i social, lui su Instagram: «Da oggi libertà di parola»

Fabrizio Corona potrà tornare a «svolgere la propria attività lavorativa» e, dato che «l'elemento pubblicitario e mediatico è una componente essenziale» della sua «peculiare attività», potrà anche «utilizzare i social network» e rilasciare interviste ma non «con riferimento diretto all'andamento» dell'affidamento terapeutico in corso. Così il giudice della Sorveglianza Simone Luerti ha deciso di modificare queste e altre prescrizioni, allargandole, per l'ex 're dei paparazzì.