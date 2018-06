Claudia Gerini si confessa: «Ho subito molestie, ma sono sempre riuscita a fuggire»

«Ho subito più volte delle, anche quando ero molto piccola, ma sono sempre riuscita a fuggire». Rivelazioni choc, quelle di, in un'intervista alla trasmissione Belve, su Nove.LEGGI ANCHE: Claudia Gerini e il flirt con Verdone: «L'ho amato, ma non volevo una relazione seria» «Ho subito diversi tipi di molestie, ma sono sempre riuscita a sgattaiolare: noi donne dobbiamo alzare le antenne e capire quando è in corso una trappola» - ha spiegato l'attrice a Francesca Fagnani nell'intervista, andata in onda ieri sera - «Le avances più pesanti le ho subite da un direttore del doppiaggio, in quell'occasione per un pelo non fui vittima. Purtroppo, dopo quell'episodio, non mi è mai più capitato di affrontarlo».Raccontandosi, Claudia Gerini ha anche rivelato di aver avuto uncon: «Sono sempre stata innamorata di lui, quella relazione risale al periodo in cui facevamo film insieme, credo sia nata durante le riprese di Sono pazzo di Iris Blond. In quel caso, però, non eravamo nelle condizioni di affrontare una storia seria».