Belen Rodriguez e la crisi con Iannone, Stefano De Martino: «Ecco perché non succederà mai»

MILANO - Da tempo si parlava di crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e poi la voce è stata confermata dalla stessa showgirl, che poi ha dichiarato in un’intervista che tra lei e il pilota c’è in corso un momento di pausa.LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez in crisi di nervi, si arrabbia e strappa gli occhiali al paparazzo Subito gli esperti di gossip hanno ipotizzato un ritorno di fiamma con l’ex, ma lo stesso protagonista spegne gli entusiasmi: “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme – ha spiegato a “Diva e donna” - Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d'accordo spesso. È vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito”.In questo momento è single: “Sono single e non vi nascondo che sono felice così, concentrato su me stesso. Lo sono da talmente tanto tempo che per me è difficile ora pensare di poter includere qualcuno nella mia vita. Sto seriamente penando se mi convenga davvero che una donna lasci lo spazzolino da denti in bagno”.