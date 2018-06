Belen Rodriguez in crisi di nervi, si arrabbia e strappa gli occhiali al paparazzo

MILANO – Il rapporto frae iultimamente non è dei più distesi. La showgirl infatti si era già sfogata confessando che “essere pedinata mi crea uno scompenso mentale… Andrò in terapia” e se a questo i aggiunge ladi coppia con Iannone (“Momento di pausa”) e l’esordio non scintillante nel programma sui mondiali di Russia su Mediaset si può capire che per la showgirl il momento non è dei più esaltanti.LEGGI ANCHE: Belen e Iannone ancora insieme? Il gesto della mamma di Belen su Instagram spiazza i fan​ Durante un evento Swarovski infatti si è assistito, fotografato da “Diva e donna” a un momento di tensione fra la showgirl e un paparazzo, a cui ha strappato gli occhiali dal viso per poi scagliarli a terra furiosamente.