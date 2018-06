Anthony Bourdain, la salma dello chef bloccata in Francia

Problemi per la famiglia di Anthony Bourdain: la salma dello chef suicida è bloccata in Francia per cavilli burocratici. Lo ha detto la madre Gladys Bourdain, 83 anni, al New York Post, spiegando che «non lasceranno riportare il corpo negli Usa ancora per un paio di giorni, per via di alcune formalità» che devono essere completate.LEGGI ANCHE: Asia Argento difesa dall'amica Rose McGowan